استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك خلال موجة تراجعات للدولار في الفترة الأخيرة.

وطبقا لأخر تحديث، استقرت اسعار الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 15.76 للشراء 15.86 جنيه للبيع .

وتراجع الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي واحد قرش ليسجل 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 15.73 جنيه للشراء ، 15.83 جنيه للبيع .

وفي بنك قناة السويس ، شهد الدولار هدوءا ليسجل 15.76 جنيه للشراء ، 15.86 للبيع .

وفي البنك الأهلي اليوناني ، تراجع سعر الدولار واحد قرش ليبلغ 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع .

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب ، التى بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية “الدولار” وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

وطبقا لموقع البنك الاهلي المصري، سجل الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.18 جنيه للشراء ، و 4.22 جنيه للبيع، كما شهد الدرهم الاماراتي هدوءا ليسجل 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع .











