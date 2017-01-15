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"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

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طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه. 

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 8.250 مليار جنيه بمتوسط عائد  17.621 %، فيما بلغ أعلى عائد 17.641 %،وسجل أقل عائد 17.6 %. 

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 8.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.299 %، في حين سجل أعلى عائد  17.321 %، وأقل عائد 17.19 %. 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 16.022 %، وبلغ أعلى سعر16.1 %، وأدنى سعر 16%.


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