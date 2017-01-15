الأخضر يزين شاشات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 1 %

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم/ الأربعاء، مدعومة بأنباء انتهاء أزمة صفقة استحواذ شركة "فيون الهولندية" على جلوبال تليكوم المصرية، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على الصفقة، على خلفية تسوية شركة "جلوبال تليكوم" للمستحقات المتأخرة عليها لصالح مصلحة الضرائب والبالغة 136 مليون دولار.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 750.4 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 2.157 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 1.27 في المائة ليبلغ مستوى 14006.99 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 0.61 في المائة ليبلغ مستوى 601.8 نقطة.

شملت الارتفاعات مؤشرإيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً، والذي أضاف نحو 0.74 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 1534.43 نقطة.



