تداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغت 16 سفينة.







وذكرت هيئة الموانئ -في بيان اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات، فيما غادرته سفينتان، وتوجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات، وتوجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.





وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.















