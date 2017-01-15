نوفمبر..انطلاق المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية"بيزنكس 2019

تنظم إدارة المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، مؤتمرًا صحفيًا الأحد المقبل 8 سبتمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من معرض «بيزنكس 2019 » .

قال المهندس مروان عبد الرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس المنظم لمعرض «بيزنكس» ، إن المعرض سيشهد هذا العام الكثير من المفاجآت حيث أن نجاح المعرض في دورته الأولى دفع المنظمين لمضاعفة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 ألاف متر مربع .

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مستوى المشاركة هذا العام ارتفع عن الدورة السابقة للمعرض، حيث يشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بمشروعاته، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعات، والمجالس التصديرية، والغرف التجارية، وعدد كبير من البنوك والشركات العقارية الكبرى.

من جانبه أكد الشيخ د. أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار العقاري ومقرها المغرب العربي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن جمهورية مصر العربية شريك تجاري استراتيجي رئيسي مع دولة الإمارات في المنطقة العربية، وأن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات بمصر بلغت نحو 6.5 مليار دولار، التي تغطي عدد من القطاعات الاقتصادية في مجالات الاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والبنية التحتية وغيرها.

وأعرب «آل سودين» عن اعتزازه بصفته رجل أعمال إماراتي بمشاركته للعام الثاني على التوالي بمعرض «بيزنكس 2019 »، باعتبار المستثمرين الإماراتيين في طليعة الدول العربية المشاركة والحريصة على ضخ استثماراتها بمصر، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر تتجاوز 877 شركة في 15 مجالا من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتنمية وتعميق حجم التعاون بين البلدين.



