وزير الإسكان: حملات موسعة بالمدن الجديدة لإزالة التعديات والمخالفات

أكد الدكتور عاصم الجزار, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة, بشن حملات موسعة لإزالة التعديات والمخالفات, وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة, أو أية مظاهر عشوائية.

وشدد الجزار, بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس, على أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات والمخالفات, وعلى كل مخالف أن يزيل مخالفته, ويصحح وضعه, فالقانون سيطبق ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وسنتعامل بحسم مع الجميع.

وصرح المهندس أشرف فتحي محمود, رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر, بأنه تم شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بعدة مناطق بالمدينة, وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية والأحياء والأمن وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة.

