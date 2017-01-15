المالية: نستهدف خفض العجز الكلي لـ6% بموازنة 2020-2021

قال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

وأضاف محمد معيط، خلال كلمته بمؤتمر يورومني مصر، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2 % خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 13 % منذ 3 سنوات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأوضح معيط، أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.



