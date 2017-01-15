قطاع الأعمال يشتري 7296 قنطار قطن من المزارعين في الفيوم وبني سويف

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم إجراء مزاد على نحو 5484 قنطارا من القطن بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه، موضحة أنه بذلك يكون قد تم إجراء مزادات على كافة كميات الأقطان المستلمة من المزارعين والتي بلغت حتى الآن 7296 قنطارا بقيمة إجمالية 15.3 مليون جنيه، حيث بلغ السعر الأساسي لفتح المزاد 2100 جنيه للقنطار وهو متوسط السعر العالمي بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة و(اندكس ء) قصير التيلة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه بالمزاد تمت الترسية على شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فيما واصلت شركات التجارة من القطاع الخاص إحجامها عن المشاركة في المزادات على الأقطان بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.

ووفقا لنظام التداول الجديد، تقوم الشركة الراسي عليها المزاد بتسليم المزارع 70% من ثمن القطن فور انتهاء المزاد وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.



