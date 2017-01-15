خبراء: طائرة الأحلام B787-9 المنضمة لأسطول مصر للطيران الأكثر نجاحا

أكد Ekene Okpareke المحلل التسويقي بشركة بوينج العالمية ان عائلة البوينج B787 وخاصة طراز B787-9 التي تعاقدت مصرللطيران علي شراء 6 طائرات منه هو الأكثر مبيعا ورواجا في فئته حول العالم.







واضاف ان شركة بوينج تعاقدت علي تلبية 444 طلب شراء حتي الان من طراز B787-9 ويتم تنفيذ 1554رحلة يوميا لطرازات الدريملاينر المختلفة بمعدل اقلاع طائرة كل دقيقة حيث تم نقل 360 مليون راكب حتي الان بهذه الطائرات علي متن 1.76000 رحلة طيران بنسبة انتظام 99.41%





واضاف Okpareke لوفد مصرللطيران المتواجد بمدينة سياتل الامريكية حاليا لاستلام الطائرة الثالثة من طراز البوينج Dreamliner B787-90 ان عائلة الدريملاينر ساهمت في اضافة 230 مدينة جديدة لشبكة خطوط شركات الطيران المتعاقدة عليها وعلي سبيل المثال خط واشنطن لمصرللطيران نظرا لكفاءه تشغيله وانخفاض نفقات الصيانة والأقل استهلاكا للوقود والأكثر امانا ورفاهية فضلا عن قدرته في الوصول لنقاط بعيدة المدي .









من ناحية أخرى صرح Kent D. Craver المدير الاقليمي لمبيعات وتسويق كبائن الطائرات بشركة بوينج انه تم مراعاة العوامل والتأثيرات النفسية وخبرات المسافرين لتحقيق اعلي قدر من الرفاهية والراحة لركاب الدريملاينر من خلال الاهتمام بروعة التصميم والديكورات والالوان والاضاءة والارتفاعات الكبيرة داخل كابينة الطائرة وزيادة مساحة النوافذ الزجاجية لإتاحة اكبر قدر من الرؤية في المحيط الخارجي للطائرة والاستمتاع بتجربة السفر .





من جانبه قال gem pro مدير مركز الاتصالات والاستعلامات بشركة بوينج اننا نعمل علي خدمة عملائنا من شركات الطيران علي مدار 24 ساعة ومساعدتهم لخلق قنوات ربط واتصال بين الصانع والمشغل بعد البيع لمعرفة اي مشكلات او جوانب فنية تساعد علي تطور مراحل تصنيع الطائرات ولدينا وكلاء ومندوبين بجميع دول العالم لتحقيق التواصل بين شركات الطيران والصانع بوينج وخاصة لتقديم خدمات الصيانة والخدمات اللوجستية الأخري ونحن سعداء بالتعاون مع مصرللطيران في تحديث أسطولها الجوي وخاصة ان التعاون بين الشركتين ممتد لمايقرب من 60 عاما في صناعة النقل الجوي.





وكان وفد إعلامي قد قام بجولة تفقدية نظمتها شركة بوينج إلى مصنع إيڤيريت علي هامش استلام الطائرة الثالة من طراز البوينج دريملاينر B787-9، بهدف الإطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، حيث يعد هذا المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم، وهو متخصص في إنتاج طرازات البوينج B747، B767، وعائلة الدريملاينر وB777،وأحدث طرازات الشركة مؤخراً وهو B777X.





يتضمن المصنع عدد من المباني الملحقة به منها هناجر الطلاء حيث تمكس الطائرة بهذا الهنجر ما يقرب من ١٠ أيام وهو متوسط الفترة التي تستغرقها أية طائرة ليتم طلائها بالكامل، كما يتوفر أيضاً ميادين متسعة خاصة لاختبارات الطيران بالإضافة إلى مركز استلام الطائرات.





وكانت مصر للطيران قد أبرمت إحدي كبرى صفقاتها للحصول على ٦ طائرات من هذا الطراز والذي تميز بالعديد من المزايا والمواصفات الفنية التي توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لعملاء الشركة من المسافرين على شبكة خطوطها الجوية.



