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نيكي يهبط 0.06% في بداية التعامل بطوكيو

نيكي يهبط 0.06% في بداية التعامل بطوكيو

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هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وتراجع نيكي 0.06 في المئة إلى 21111.77 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة إلى 1539.31 نقطة.

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