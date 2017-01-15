الأسهم الأمريكية ترتفع بفعل انفراج أزمة رسوم المكسيك

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها يوم الإثنين، ليحقق المؤشر داو جونز الصناعي أطول موجة مكاسب يومية له في 13 شهرًا، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم على البضائع المكسيكية وعقب صفقات بمليارات الدولار.







وارتفع داو 78.74 نقطة بما يعادل 0.3 بالمئة ليصل إلى 26062.68 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.39 نقطة أو 0.47 بالمئة مسجلًا 2886.73 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 81.07 نقطة أو 1.05 بالمئة إلى 7823.17 نقطة.