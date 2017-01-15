30% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان العام الماضي

أشارت وزارة الصناعة والتجارة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها

30.5 بالمائة % حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتا الى ان اليابان تحتل المرتبة الـ 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في عدد 106 مشروعا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والانشاءات والقطاع المصرفي كما ان هناك استثمارات مصرية في اليابان في قطاعات صناعة السيراميك والصناعات الغذائية.

وأضاف البيان ان اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية والمقرر اقامته على هامش القمة الاقتصادية العالمية يشارك به 24 شركة يابانية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة المركبات ووسائل النقل والبتروكيماويات والإلكترونيات والآلات والمعدات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية بالإضافة الى مجالات تنمية الصادرات والاستشارات القانونية والمالية والتجارة والرعاية الصحية والتمويل ومشروعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرا الى ان الاجتماع سيستعرض عدد من الملفات المهمة أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وامكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الافريقية في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة الكهربائية.



