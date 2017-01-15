تراجع جماعي لمؤشرات البورصة وسط غياب للمحفزات

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الاثتين على تراجع جماعي في ظل ظل غياب المحفزات مما ولد ضغوط بيع للمستثمرين المحليين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.04% ليبلغ مستوى 13,773.73 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.7 % ليبلغ مستوى 529.89 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.76 % ليبلغ مستوى 1,377.31 نقطة.

قال محمد جاب الله خبير أسواق المال إن السوق شهدت جلسه هابطة بعد سلسلة من الجلسات الصاعدة شكلا إلا انه في الحقيقة لم يحظى بالصعود في الفترة السابقه سوى السهم القيادي التجاري الدولي، مما أدى إلى حالة من الإحباط وسط جموع المستثمرين بكافة فئاتهم.

وأشار إلى أن هذا الانحسار كان متوقعا لوصول المؤشر فارغا إلى مستوى المقاومة حول مستويات 13900 - 14000 وهى تعتبر مقاومة صعبة للغاية فى حياه المؤشر حاليا.

وأضاف جاب الله ان المؤشر بدأ في عملية تراجع من الصعب الاطلاق أن نطلق عليها جني أرباح، ولكن من الممكن أن نطلق عليها "إنحسار الصعود" وذلك لانه لم تتولد أرباح من الاساس حيث أن الصعود كان باستخدام التجاري الدولي.

وأوضح خبير أسواق المال أن المؤشر سيسير بشكل عرضي حتى نهايه الشهر انتظارا لقرار وزاره المالية الخاص بالضرائب المفروضه على البورصة المصرية، خاصة في ظل غياب المحفزات الحقيقية التي تدفع إلى الصعود أو إلى ضخ سيولة جديدة بالسوق حاليا.

كانت مؤشرات البورصة المصرية تباينت لدى إغلاق تعاملات الأحد - مستهل تداولات الأسبوع - وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.



