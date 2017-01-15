المؤشر نيكي ينخفض 0.19% في بداية التعاملات بطوكيو

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تاريخ النشر
٠٥:٢٥:٣١ – ٢٠١٩/٠٩/٠٣
اخر تعديل
٠٥:٢٥:٣٧ – ٢٠١٩/٠٩/٠٣
انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات، في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.
وهبط نيكي 0.19% إلى 20581.58 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 1502.57 نقطة.
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