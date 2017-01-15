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المؤشر نيكي ينخفض 0.19% في بداية التعاملات بطوكيو

المؤشر نيكي ينخفض 0.19% في بداية التعاملات بطوكيو

تاريخ النشر

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات، في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.19‭‬‬‬‬‬% إلى 20581.58 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 1502.57 نقطة.


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