توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجزر ومحجر صحي بمحافظة دمياط

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنيه .

تم التوقيع بمقر وزارة الزراعة بحضور د.منال عوض محافظ دمياط والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة .



وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتكلفة 1.6 مليار جنيه تمويل من الوزارة علي 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، موضحاً أن المرحلة الأولي العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً وتشمل تطوير 46 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.



وأشار الوزير إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزراً بتكلفة 505 ملايين جنية والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزاً بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكداً التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.



وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الوزارة بالتركيز علي تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها علي أحدث النظم التكنولوجية بناء علي توجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تطوير مجزر كبير علي الأقل في كل محافظة، وذلك بهدف القضاء علي الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري علي أن يتم تنفيذ المجازر الكبري بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولي، مشدداً علي ضرورة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها .

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولي، مشيرا إلي أنه تم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية وسيتم اسناد صيانة المجزر الي شركة متخصصة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع انشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجراً صحياً ومحطة تدوير مخلفات لانتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

واتفق الوزيران علي ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وأشار اللواء شعراوي أن الهدف الاساسي من مشروع مجزر دمياط والذي سيقام علي مساحة 12 فداناً هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي والحفاظ علي صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية وآمنة لا تسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، مؤكداً تكامل المشروع في انتاج اللحوم ومصنعاتها وتقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير لبعض المنتجات وتوفير حوالي 2000 فرصة عمل، وقال ان فترة استعادة رأس مال المشروع تتراوح بين 8 إلي 9 سنوات وأنه سيتم تشجيع الاستثمار في التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر "كوكر" وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدني .

وأوضحت د. منال عوض محافظ دمياط خلال الاجتماع أهمية انشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع علي الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم ، مؤكدة أن تنفيذ المجزر يستغرق 9 أشهر ويعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة .



