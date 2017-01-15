توقيع بروتوكول لفض التشابكات المالية بين الكهرباء والمالية قريبا

صرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد بأن الحكومة اتفقت خلال الاجتماع الذي ترأسه دكتور مصطفى مدبولي على توقيع بروتوكول قريبا بين وزارتى الكهرباء والمالية، لفض التشابكات المالية بين الوزارتين، يتضمن قواعد واجراءات واضحة ومحددة تحسم العلاقة بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم الاثنين، لبحث واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن تلك الوزارات .

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في وضع الآليات وإصدار القرارات المختلفة التى تستهدف الوصول إلى تفاهمات من شأنها الوصول لتسوية شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعا ماليا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وشدد مدبولي على أن الحكومة جادة فى اقتحام هذه المشكلات والتحديات وحلها، موضحا أن فض التشابكات المالية بين الجهات والوصول إلى حلول نهائية بشأنها سيسهم فى حصول كل جهة على كامل مستحقاتها، وإدارتها بشكل أفضل .



