جامع: تمكين المرأة في كافة المجالات يسهم في تنمية اقتصاد الدولة

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, أهمية ملف المرأة بالنسبة للاقتصاد المصري, مشيرة إلى أن تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمالية سيؤدي إلى تنمية اقتصاد الدولة ككل.

وقدمت جامع - في كلمتها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة والتي انطلقت فعالياته اليوم /الخميس/ - شكرها إلى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على دعمها الدائم لكافة المبادرات التي يطلقها جهاز المشروعات من أجل تدعيم المرأة وتمكينها لافتة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءات بين نساء العالم .

وقالت إن هدفنا هو تحقيق التنمية المطلوبة بكافة المجالات, حيث أن هناك العديد من سيدات الأعمال الذين يحاولن إنجاح أعمالهن التي تعود بالنفع على أسرهن وبالتالي على الدولة وهذا ما يؤكد قوة المرأة وخاصة المرأة المصرية .

وأضافت أن الجهاز بصدد تطبيق عدد من الأنشطة لتدعيم المرأة وتمكينها في مجال إدارة الأعمال, والتي تتضمن خدمات مالية وغير مالية.

