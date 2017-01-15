استقرار سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند أدنى مستوى له منذ فبراير 2017، وبلغ متوسط سعر الدولار فى سوق الصرف بين البنوك 15.7417 جنيه للشراء و15.8417 جنيه للبيع، مقابل 15.7706 جنيه للشراء، و15.7806 جنيه للبيع يوم الأحد بانخفاض قدره 2.89 قرش على جانب الشراء، و3.89 قرش على جانب البيع.

وسجل السعر الرسمى للدولار لدى البنك المركزى يوم الاثنين 15.7255 جنيه للشراء و15.8538 جنيه للبيع، مقابل 15.7528 جنيه للشراء و15.8826 جنيه للبيع يوم الأحد، بتراجع 2.73 قرش على جانب الشراء و2.88 قرش على جانب البيع.

وسجل السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر، 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.



