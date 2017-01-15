43 شركة مصرية تشارك فى معرض هونج كونج لصادرات الخضر والفاكهة

نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والغرفة العربية الألمانية المشاركة المصرية فى معرض آسيا فروت لوجستيكا فى الفترة من 04 – 06 سبتمبر 2019 بمدينة هونج كونج بدولة الصين.

وقد صرح هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس من هونج كونج إن هذا المعرض هو أهم وأكبر المعارض المتخصصة فى تجارة الخضر والفاكهة فى منطقة جنوب شرق آسيا ويعد الثانى عالميا بعد فروت لوجستيكا فى برلين بالمانيا والذى ستنطلق فعالياته فى يناير المقبل.

وأضاف حسين أن المعرض على مساحة تزيد على 36 ألف متر مربع وبلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 13 ألف زائر منهم 64% من دول آسيا و36% من باقى دول العالم .

فيما تبلغ مساحة الجناح المصرى حوالى 650 متر مربع، تقوم من خلاله 43 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة وسط منافسة عالمية كبيرة.