مصر تستضيف مؤتمر "سيملس إفريقيا" الأثنين

يستضيف البنك المركزي المصري "للعام الثاني على التوالي" مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال إفريقيا" يومي 17 و18 يونيو 2019.







يأتي المؤتمر بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، ويشارك في التنظيم المعهد المصرفي المصري.







من جانبها، لفتت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن تنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي في مصر، يعكس النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى "سيملس 2018"، وأكدت أن إستضافة البنك المركزي للمؤتمر، تأتي من منطلق الدور الرائد الذي يقوم به البنك، لمعالجة التحديات التي تواجه التوسع في استخدام المنتجات والخدمات المالية الجديدة.





