رئيس البورصة يستعرض دور أسواق المال في التنمية العمرانية

استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال كلمته في ملتقى بناة مصر الإمكانات المتاحة بسوق الأوراق المالية لدعم جهود تنمية وتطوير السوق العقاري وتمكينهم من التوسع والانطلاق، وكيفية مساعدة الشركات العقارية لتمويل توسعاتها وتنمية أعمالها.







حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ولفيف من السادة الوزراء والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،





وقال فريد، ان سوق الاوراق المالية جاهز لمساعدة الشركات العقارية على الوصول إلى التمويل المطلوب لاستكمال مشروعاته، مؤكدا انه يطمح في زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة في بورصة الاوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادي بل أيضا عبر توفير وظائف تسهم في تحسين احول الناس المعيشية.





وخلال كلمته ذكر رئيس البورصة أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية بلغ 36 شركة حاليا، بقيمة راس مال سوقي تصل الى 80,2 مليار جنيه، موضحاً أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة قد نفذت قرابة 109 عملية لزيادة رؤوس أموال ما بين 35 عملية زيادة بشكل نقدي و74 عملية زيادة عبر التوزيعات.







أوضح رئيس البورصة أن أكثر ما يقلق المطورين العقارين هو تأخر الحصول على مستحقاتهم، فيما يوفر سوق الأوراق المالية الآلية التي تمكنهم من توريق تلك المستحقات والحصول على السيولة لاستكمال توسعاتهم، ضارباً المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي تطرح سندات بشكل دوري للحصول على السيولة اللازمة لتنمية أعمالها.





وبحسب فريد فإن ثقافة الاعتداد بسوق الأوراق المالية كمنصة للوصول الى التمويل لاتزال عند مستويات متواضعة عند بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري ونطمح في البورصة لزيادة معدل اعتماد الشركات العقارية على سوق المال في تمويل وتنمية اعماله.



