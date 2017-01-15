الصناعة: إجراءات حاسمة لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات

أكدت وزارة الصناعة و التجارة ان إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية حيث توفر الدولة الاراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق ارباح للدولة باعتبار ان الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الامر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس/ محمد فرج عامر والذى ناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الاراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين

وأوضح نصار ان الحكومة تعى تماماً مشكلات الاراضى الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً الى انه جارى العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الاراضى الصناعية

وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير انه جارى انشاء 13 مجمع صناعى جديد يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتاً الى انه جارى طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.

وأضاف نصار ان الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتاً الى انه جارى تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.

وأكد على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.

ورداً على طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بشأن منح افضلية لبعض الشركات المستوردة في الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها وعدم الموافقة لباقى المستوردين، أوضح نصار ان الوزارة تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المصنعة لهذا المنتج او الوكيل التجارى للشركة بمصر.



