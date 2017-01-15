9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بالمتوسط والصحراء الغربية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن قطاع البترول مستمر فى توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز ، ليستمر قطاع البترول فى تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التى تُعد عصب التنمية الاقتصادية





جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر452 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئراً بحضور جيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس" ، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الاقليمى والمدير العام لشركة اباتشي مصر والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى بشمال إفريقيا والمهندس كريم علاء رئيس بى بى مصر، والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس شاهريزال شاهارى المدير التنفيذى لشركة بتروناس مصر ونائبى هيئة البترول وايجاس للبحث والاستكشاف .





وعقب التوقيع أوضح الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة وابرام المزيد من الاتفاقيات البترولية ، لافتاً إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليه 2014 وحتى الأن 79 اتفاقية بترولية ، فضلاً عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقاً .





الاتفاقية الأولى بمنطقة شرق حورس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.





الاتفاقية الثانية بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر7 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار.





الاتفاقية الثالثة بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 7ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.





الاتفاقية الرابعة بمنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 9 آبار.





الاتفاقية الخامسة تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر بئرين.





الاتفاقية السادسة تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر20 مليون دولار ومنحة توقيع 6 مليون دولار لحفر 8 آبار.





الاتفاقية السابعة بمنطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 مليون دولار لحفر بئرين.





الاتفاقية الثامنة بمنطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 3 آبار.





الاتفاقية التاسعة تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبى بى .







