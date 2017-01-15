تاريخ النشر
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 44.969 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2019 (بصفة مبدئية).
وارتفع بذلك الاحتياطي النقدي بنحو 53 مليون دولار مقابل شهر يوليو الذي سجل فيه 44.916 مليار دولار.
تاريخ النشر
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 44.969 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2019 (بصفة مبدئية).
وارتفع بذلك الاحتياطي النقدي بنحو 53 مليون دولار مقابل شهر يوليو الذي سجل فيه 44.916 مليار دولار.
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