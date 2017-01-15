ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال ال24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.







وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان اليوم الخميس- أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2569 طنا، في حين غادرت 814 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45 ألفا و473 طنا من البضائع العامة، منها 116 سيارة نقل محملة ب6036 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 135 ألفا و354 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45 ألفا و247 طنا.





وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 8370 طن فوسفات، و6 آلاف طن يوريا، و2500 طن علف، و25 ألفا و935 طن ملح، و400 طن كسب صويا، و4075 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 356 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الواردة 430 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 1921 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7358 طن حديد، و1057 طن خشب، و10.5 ألف طن خردة، و2415 طن أرز، و4 آلاف طن زيت، و11 ألف طن ذرة.



