مؤشرات البورصة الرئسية تتلون بالاخضر بمستهل تعاملات جلسة اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات الرئسية ، وذلك فى أول جلسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.







وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 17,023.54 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2,066.59 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13,791.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 597 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1,522.28 نقطة.



