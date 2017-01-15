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مؤشرات البورصة الرئسية تتلون بالاخضر بمستهل تعاملات جلسة اليوم

مؤشرات البورصة الرئسية تتلون بالاخضر بمستهل تعاملات جلسة اليوم

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات الرئسية ، وذلك فى أول جلسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 17,023.54 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2,066.59 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13,791.23 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 597 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1,522.28 نقطة.


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