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تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن بلغت 28 سفينة.

وأفادت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات وغادرته 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة بضائع وهي السفينة (MARINE CHEMIST) والتي ترفع علم (مارشال) ويبلغ طولها 87 مترا والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.. ويجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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