طرح أذون وسندات خزانة بـ 20.2 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، اليوم/ الأربعاء، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.2 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.736 %، فيما بلغ أعلى عائد 17.8 %، وسجل أقل عائد 17.501 %.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 9.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.324 %، في حين سجل أعلى عائد 17.35 %، وأقل عائد 17.199 %.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.97 %، في حين بلغ أعلى سعر 16%، وأقل سعر 15.93 %.

وطرحت وزارة المالية أذون وسندات الخزانة اليوم بدلاً من الأحد والإثنين المقبلين، نظراً لعطلة 30 يونيو.



