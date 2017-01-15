صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات ”كبرى“ على طهران.

وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 % إلى 65.45 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 % إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة، وأكد أمس أنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات ”كبرى“ على إيران يوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.



