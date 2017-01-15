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صعود جماعى لمؤشرات البورصة ببداية التعاملات

صعود جماعى لمؤشرات البورصة ببداية التعاملات

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استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق الكبرى والثقيلة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2186 نقطة، كما قفز المؤشر الثانوى "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 18141 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 554 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1471 نقطة.

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