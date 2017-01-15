"التموين": تخفيض مدة التعامل بالسجل التجاري برمسيس

صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "إنه تم تخفيض مدة التعامل داخل مكتب السجل التجاري النموذجي الجديد في رمسيس لما بين (10 - 15) دقيقة بالنسبة للعميل المستكمل أوراقه". جاء ذلك على هامش افتتاح مكتب السجل التجاري الجديد في منطقة رمسيس بوسط القاهرة, بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وأوضح عشماوي أن عدد المتعاملين في المكتب يتراوح بين 300 إلى 400 متعامل يوميا لافتا إلى أنه عرض على الدكتور علي المصيلحي مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري وربط جميع مكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية وذلك تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقديم خدمة أفضل.

وأضاف أن العمل في المكتب يتم على فترتين حتى الخامسة مساء من كل يوم مؤكدا أن نجاح هذه المنظومة الجديدة يقوم بشكل أساسي على رفع مستوى العاملين عن طريق وجود تدريب بشكل دائم على الإجراءات.

كما أشار عشماوي إلى أن المكتب يقدم خدمات مختلفة مثل توثيق أوراق خارجية ودفاتر جرد يومية واستعلام أمني والمحو الفردي وتجديد رخص القيد التجاري وقيد وتعديل فردي للشركات وفسخ شراكات وكذلك قيد الشركات المساهمة والمستخرجات الصالحة للتسجيل.

جدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيا للبنوك.