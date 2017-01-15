الحكومة تنفي إصدار "المالية" أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس .



وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء, مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس, موضحة أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل, دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره, على أن تقوم البنوك المصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد, مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة .

وفي سياق متصل أشارت الوزارة, إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي; (البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك قناة السويس) , لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة, وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل, ويبلغ أجلها 5 سنوات .

و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين , وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).



