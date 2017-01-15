النفط يرتفع بعد حادث خليج عمان

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما أعلنت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني علمها بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.







وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز.





وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 % إلى 61.97 دولار للبرميل.





وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 % إلى 52.55 دولار للبرميل.





وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان، مضيفا أن المملكة المتحدة وشركاؤها يتحرون الأمر حاليا.