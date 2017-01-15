"التصديري للأغذية" يعقد لقاء ترويجيا لحاصلات زراعية

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأحد لقاء ترويجيا لمحصول الفاصوليا الخضراء، بهدف تنمية الصادرات ،بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري، في إطار جهود المجلس بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في العمل على تنمية صادرات الصناعات الغذائية، وطرح ومناقشة الموضوعات ذات الصلة والتي تساهم في تنمية الصادرات.



وأوضح المجلس - في بيان اليوم - أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية للجمع بين مزارعي الفاصوليا الخضراء من مختلف انحاء الجمهورية، والمصنعين والمصدرين المتخصصين في ذات المحصول، لدعم تصدير الفاصوليا الخضراء، لخلق روابط بين المنتجين والمصدرين للفاصوليا الخضراء لتنمية صادرات هذا المحصول الهام، وتوفير الكميات المطلوبة للتصدير بأعلى المواصفات الدولية.

وأضاف البيان أنه سيحضر اللقاء عدد من الجمعيات من صعيد مصر والدلتا المنتجين لمحصول الفاصوليا الخضراء بالإضافة إلى العديد من المشترين وممثلي كبرى شركات الخضر المجمدة وأعضاء المجلس وفريق عمل المشروع والمجلس لشرح طرق دعم المشروع بصورة أوضح.

وأشار إلى أن المشروع يقوم بدعم صغار المزارعين والمحصول في مراحل الانتاج المختلفة لمدخلات الانتاج والتجهيز والزراعة وأعمال الإنتاج، ومعاملات ما بعد الحصاد، وسلاسل التوريد، وإضافة القيمة للوصول بالمنتج حسب تطلعات الأسواق المحلية والعالمية ، والطلبات الخاصة بالمشترين.



