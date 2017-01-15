ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع

زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة المنقضية مع صعود عقود الخام الأمريكي حوالي 10 في المئة هذا الأسبوع.

لكن انخفاضات كبيرة في أسعار الطاقة على مدار الشهرين السابقين دفعت محللين إلى خفض توقعاتهم لعدد الحفارات للعامين 2019 و2020.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت حفارًا نفطيًا واحدًا في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو (حزيران) ليصل العدد الإجمالي إلى 789 حفارًا.

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي كان عدد حفارات النفط العاملة 862 حفارًا.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، على مدار الأشهر الستة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلًا من زيادة الإنتاج.

وجرى تداول عقود الخام الأمريكي حول 57 دولارًا للبرميل يوم الجمعة متجهة نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب بحوالي 10 في المئة بفعل مخاوف من هجوم عسكري أمريكي على إيران قد تعطل تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

ومن المنتظر ان يجري تداول عقود الخام حول 57 دولارًا للبرميل للفترة المتبقية من العام وحول 55 دولارًا في العام 2020.

لكن قبل الأسبوع الحالي هبطت عقود الخام الأمريكي حوالي 20 في المئة من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر البالغ 75.60 دولار للبرميل الذي سجلته في أواخر أبريل (نيسان).