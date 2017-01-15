"المركزي": وصول الخدمات المالية للمواطنين جزء من الإصلاح الاقتصادى

أعلن البنك المركزي المصري ان وصول الخدمات المالية الى كافة شرائح المواطنين هو جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادى، لافتا الى ان عدد مستخدمي منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى 500 ألف مستخدم منذ تدشينها في ديسمبر الماضي .







وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن منظومة بطاقات الدفع الوطنية تأتي في إطار توجهات البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد، وتنفيذا لتكليف المجلس القومي للمدفوعات للجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، بجانب الاعتماد على منظومة وطنية في المدفوعات الحكومية .





وأكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري في على أهمية التعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة بما يمكن البنك المركزي من تحقيق استراتيجيته الخاصة بالتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية".





وأشارت إلى أن المذكرة الموقعة بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستسهم في زيادة التنسيق والتكامل المطلوب لتهيئة البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية المواتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بينما تعمل مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي على دعم وميكنة مدفوعات شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزارة، لافتة إلى أن "ما يقوم به البنك المركزي على مستوى التكنولوجيا المالية هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث أن وصول الخدمات المالية إلى كافة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة خطوة هامة لتمكينهم اقتصاديا والمساهمة في رفع مستوي المعيشة".





من جانبه.. أوضح المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن منظومة المدفوعات الوطنية التي اعتمدها البنك المركزي المصري قبل عامين، تحتفل بإنجاز جديد، فبعد إطلاقها بفترة وجيزة في ديسمبر 2018 نجحت في إصدار 500 ألف بطاقة موجودة في يد المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مصر.



