"الصناعة" تبحث مع وفد شركة تونجسرام المجرية الاستثمار بمصر

عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاء موسعا مع جورج بوير رئيس مجلس ادارة شركة تونجسرام المجرية والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية فى السوق المصرى فى مجالات انتاج نظم الاضاءة الموفرة للطاقة ومستلزمات الاضاءة والتحكم لوحدات الزراعة الرأسية والصوب الزراعية.

حضر اللقاء الدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة والمهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الهندسية.

وتدرس الشركة المجرية انشاء مشروع مشترك بالسوق المصرى لانتاج نظم الحلول الذكية للاضاءة الخاصة بإضاءة الشوارع ومستلزمات الاضاءة الموفرة للطاقة للمنازل ونظم الاضاءة المستخدمة فى مجال الزراعة المتطورة، مشيرا الى ان شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية فى العالم شجعت الشركة على دراسة الاستثمار بالسوق المصري والتصدير للسوقين الاقليمى والعالمى.

واشار جورج بوير رئيس مجلس إدارة شركة تونجسرام المجرية الى حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرى باعتباره أحد الاسواق الرئيسية فى منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا ومحورا تجاريا مهما على المستويين القارى والعالمى لافتا الى ان الشركة تستهدف العمل بالسوق المصرى فى مجال انتاج مستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة بالمدن الذكية خاصة فى ظل المشروعات الانشائية الضخمة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

ولفت الى امكانية نقل الخبرات الصناعية المجرية للصناعة المصرية الى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية للمهندسين والفنيين والمزارعين على استخدام التقنيات الحديثة التى تطبقها الشركة، مشيرا الى ان الشركة ستستخدم مكونات محلية فى عمليات الإنتاج بنسب قد تصل الى 100% خاصة وان الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة صناعية متميزة تؤهله لتغطية كافة احتياجات الشركة من مدخلات الانتاج.



