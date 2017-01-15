"نيكي" ينخفض 0.23% في بداية التعاملات بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.23% إلى 20578.67 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 % إلى 1505.66 نقطة.



