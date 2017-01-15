"نيكي" ينخفض 0.23% في بداية التعاملات بطوكيو

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تاريخ النشر
٠٩:١٩:٥٤ – ٢٠١٩/٠٩/٠٤
اخر تعديل
٠٩:٢٠:٠٠ – ٢٠١٩/٠٩/٠٤
انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.23% إلى 20578.67 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 % إلى 1505.66 نقطة.
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