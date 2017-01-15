بنك ناصر يوقع عقدا لإعادة الهيكلة بمنحة من " الإفريقى للتنمية "

قام الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بالتوقيع على عقد تنفيذ إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الإجتماعى في إطار مشروع اعادة هيكلة البنك الممول بمنحة من البنك الإفريقى للتنمية بمرحلته الأولى مع المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس إدارة شركة "برايم" للاعمال الاستشارية .

واكد فاروق ان ذلك يأتى فى اطار توجيهات الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك نحو الاستعانة بخدمات احدي المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة لتقوم بدراسة تشخيصية للبنك من خلال إجراء تقييم استراتيجي ومن ثم اعداد خطة التطوير الاستراتيجية وخطة عمل اعادة الهيكلة والتطوير.

واضاف فاروق أنه تم التعاقد مع شركة "برايم" للاعمال الإستشارية من بين الشركات والمكاتب المتخصصة في هذا المجال والتى تقدمت بعروض فنية ومالية طبقاً لإجراءات بنك التنمية الافريقي، حيث قامت اللجان الفنية التى شُكلت لإجراء التقييم الفني والمالي ومن ثم الترسية باختيار شركة برايم للاعمال الاستشارية للتعاقد معها .

واوضح فاروق ان البنكح صل على منحة مقدمة من البنك الإفريقى للتنمية بقيمة 555,200 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تطوير آليات العمل ودعم أنظمة الرقابة، والتقييم، والمتابعة بهدف توفير أفضل الحلول (المنتجات) المالية وغير المالية بأقل تكلفة ممكنة إلى الفئات المستهدفة، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على ذلك، المساعدة فى تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مصر.

واشار فاروق ان الخطة الاستراتيجية تستهدف إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للبنك، منها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، وذلك بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك وتطوير الأداء المؤسسى المستقبلى للبنك، هذا بجانب توفير منتجات تجزئة والتوسع في نشاط تمويل المشروعات متناهة الصغر من خلال تقديم حزمة متكاملة من منتجات وصيغ التمويل متناهى الصغر طبقا لأفضل الممارسات فى هذا المجال والتي تناسب وتلبى احتياجات العملاء من خلال تجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والجديدة .



