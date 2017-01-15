هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشاري لشؤون المناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري لشؤون المناطق الحرة تفعيلا لقرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن هذا المجلس يختص بالوقوف على التحديات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة العامة واقتراح حلول لها، واستطلاع رأي مستثمري المناطق الحرة بشأن السياسات المقترح تطبيقها بهذه المناطق لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، فضلا عن المشاركة في وضع الرؤى المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة.

وأوضحت أنه يختص أيضا في مناقشة ودراسة أحدث التوجهات العالمية في مجال المناطق الحرة، وبحث سبل الاستفادة من أبرز التجارب الدولية الناجحة، واقتراح سبل تعاون مستثمري المناطق الحرة العامة في الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق القائمة والمستهدفة .. مشيرة إلى أن المجلس سوف ينعقد مرة واحدة شهريا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون له أمانة فنية.

وأشارت إلى أن القرار نص على أن المجلس يكون برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، ويضم في عضويته (المهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد - الدكتور سعد الريس رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية - أحمد هلال رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر - محمد فتحي رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة في دمياط - المهندس محمد هاني الحسيني نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد).

ولفتت الهيئة إلى أن المجلس يضم في عضويته أيضا (المهندس يحيى صنيدق نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية - محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر - المهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة - نشوى مسعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالهيئة - سامي حسن رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر - أيمن الشريعي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة - طارق جمعة مكي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية - نبيل السيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين)، منوها بأنه على المجلس أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله.



