النفط يبدد مكاسبه وسط تزايد التوترات

تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق يوم الجمعة، لكن خام برنت القياسي ما زال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع، وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط، وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ربما يحفز النمو العالمي.

تراجع خام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل، وقفز برنت 4.3 بالمئة يوم الخميس، ويتجه صوب الارتفاع نحو أربعة بالمئة على أساس أسبوعي.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 56.90 دولار للبرميل.. لكن الخام الأمريكي القياسي صعد 5.4 بالمئة أمس/ الخميس، ويتجه صوب الارتفاع ما يزيد عن ثمانية بالمئة منذ بداية الأسبوع.



