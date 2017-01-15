219 % زيادة في صادرات القطن في الربع الثالث للموسم الزراعي 2018 - 2019

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات القطن خلال الربع الثالث للموسم الزراعي 2018-2019 ليبلغ 510.2 ألف قنطار متري مقابل 160.1 ألف قنطار مترى خلال الفترة المناظرة من الموسم السابق بنسبة زيادة 218.8% نتيجة لزيادة إنتاج القطن.

وأوضح جهاز الإحصاء اليوم الاثنين - في النشرة ربع السنوية للقطن للربع الثالث للموسم الزراعى (مارس/ مايو ) 2018 / 2019 - أن كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت خلال الفترة المذكورة 38 ألف قنطار متري مقابل 39.2 ألف قنطار متري خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 3%، وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج .

وأشار إلى أن كمية الأقطان التي تم حلجها بلغت 382.6 ألف قنطار متري خلال الفترة سالفة الذكر، مقابل 47.7 ألف قنطار متري خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 701.8%، مرجعا الزيادة لارتفاع إنتاج القطن .



