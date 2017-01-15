البورصة تتراجع.. ورأسمالها السوقي يخسر 4.1 مليار جنيه

عاودت مؤشرات البورصة تراجعها لدى اغلاق تعاملات اليوم/ الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع لجني أرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المسثتمرين المصريين نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 775.2 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 2.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس" 30 بنسبة 0.73 في المائة ليبلغ مستوى 14999.58 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس" 70 بنسبة 0.68 في المائة ليبلغ مستوى 553.3 نقطة.

شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنحو 0.6 في المائة ليبلغ 1469.08 نقطة.



