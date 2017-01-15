الإحصاء": 27.4 % ارتفاعا بقيمة الصادرات لدول الاتحاد الإفريقي في 2018

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2018 لتبلغ 4 مليارات و736 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و716 مليون دولار عام 2017، بنسبة زيادة 27.4%.

وأوضح الإحصاء- اليوم الاثنين في بيانه عن التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا خلال عام 2018- أن أعلى القيم تركزت في عشر دول أفريقية بنسبة 80.9% من إجمالي هذا التكتل.

وأشار إلى أن الجزائر جاءت في مقدمة ترتيب الدول بقيمة صادرات (979.2 مليون دولار) بنسبة 20.7% من إجمالي التكتل، يليها ليبيا بقيمة صادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 13.4%، والمملكة المغربية بقيمة صادرات (501.6 مليون دولار) بنسبه 10.6%، ثم تونس بقيمة صادرات (497.7 مليون دولار) بنسبة 10.5 % من إجمالي التكتل .

وبالنسبة للواردات، أوضح الإحصاء أن إجمالي الواردات من دول الاتحاد الإفريقي لمصر بلغت مليارين و204 ملايين دولار عام 2018، مقابل مليار و859 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 18.6%.

وتركزت أعلى القيم في عشر دول بنسبة 82.1% من إجمالي هذا التكتل، مشيرا إلى أن ترتيب الدول جاءت في المركز الأول الجزائر، بقيمة واردات بلغت (398.1 مليون دولار) بنسبة 18.1%، تليها كينيا بقيمة الواردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 14.9 %، ثم زامبيا بلغت قيمة الواردات (266.1 مليون دولار) بنسبة 12.1%.



