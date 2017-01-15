تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء بلغت 24 سفينة.



وذكر بيان صادر من الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من و إلي الميناء.



