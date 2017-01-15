مدبولي: نستهدف معدل نمو ٦٪؜ بالاقتصاد المصري العام المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف معدل نمو يبلغ ٦٪؜ بالاقتصاد المصري خلال العام المقبل .. مشيرا إلى أن ما حدث خلال الخمس سنوات الماضية هو أمر عظيم من مشروعات بنية تحتية وطرق جديدة ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات القومية .. مشددا على أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التقدم والتطوير هو أولوية لتحقيق طفرة ونقلة نوعية في مصر في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي لاجتماع المائدة المستديرة بين كبار رجال الأعمال المصريين والألمان بحضور ممثلي كبار الشركات الألمانية اليوم الثلاثاء.

وأشاد مدبولي بحجم التعاون الحالي مع شركة سيمنز الألمانية، معربا عن سعادته بالتواجد في ألمانيا، كونها فرصة جيدة لاستعراض وإلقاء الضوء على الإنجازات الكبيرة خاصة الاقتصادية التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية والعمل علي تحقيق أقصى درجات التعاون بين البلدين ، لافتا إلى أنه درس في ألمانيا لمدة عامين لذلك فهو على دراية جيدة بالشعب الألماني وما يتميز به من التزام ودقة متناهية .

وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا لألمانيا ولقاءه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يؤكد حجم وقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الجانبين ، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية في البلدين قادرة على التغلب على كافة العقبات التي قد تعوق تطور وتنامي التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل فيتش ومودريش بما تحقق من إنجازات وتقدم اقتصادي ، حيث أن المصريين يستلهمون من أجدادهم الفراعنة قوة وعظمة الحضارة في تحقيق مستقبل كبير يليق بمكانة مصر العالمية.

كما تطرق إلى قطاع الطاقة والاقتصاد وحجم الإنجازات التي تحققت في مصر وإشادة البنك الدولي بما تحقق في هذا المجال حيث تم التفوق على بعض دول العالم من حيث إنتاج الطاقة النظيفة ومنها المحطات التي تم إنشاؤها في أسوان، بالإضافة لما يتعلق بالثورة الرابعة في مجال التكنولوجيا الحديثة .. مؤكدا أن كل هذه الإنجازات تستند على إرادة سياسية قوية من القيادة في البلدين.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء لمداخلات من عدد من المسئولين الألمان حول التعاون المشترك بين مصر وألمانيا ودعوة الوزراء ورجال الأعمال المصريين لإنشاء جسر من علاقات التعاون بين مصر وألمانيا في كافة المجالات .

من جهتهم، أشاد المسئولون الألمان بحجم العلاقان الثنائية والتعاون المشترك مع مصر والتطور والإنجازات على مستوى التعاون الاقتصادي ... مؤكدين أن مصر هي البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.

ودعا المسئولون الجانب المصري لتكثيف الزيارات للمشروعات والشركات الألمانية للاطلاع أكثر على ما تحقق في ألمانيا على أرض الواقع .



