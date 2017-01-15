مكاسب محدودة للبورصة المصرية عند الإغلاق ومؤشرها يربح 0.4%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب محدودة، لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين قابلها مبيعات للمؤسسات والمحافظ المصرية والعربية وسط ترقب لبعض الأحداث الجوهرية المتعلقة بشركات قيادية بالسوق.







وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة قدرها 900 مليون جنيه; ليصل إلى 762 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.06 مليار جنيه. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعا نسبته 0.4% عند الإغلاق ليصل إلى 14206.18 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.16% لينهي التعاملات عند مستوى 605.71 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح 0.15% لينهي التعاملات عند مستوى 1546.91 نقطة.





وقال حسني السيد محلل أسواق المال: "إن مؤشر السوق الرئيسي سجل ارتفاعات خلال أخر 3 جلسات وصلت به إلى مستوى المقاومة 14300 نقطة، ليبدأ من عندها موجة تصحيحية لجني الأرباح، تتزامن مع هبوط الأسواق العالمية وعدم اتضاح الرؤية بشأن أزمة شركة جلوبال تليكوم مع مصلحة الضرائب". وأضاف أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل كبير بعد العودة من عطلات عيد الفطر، وهو مؤشر جيد على قدرة السوق على سرعة التعافي ومواصلة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع أنباء إيجابية بشأن بعض الشركات الكبرى والقيادية.



