الكهرباء: 54 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكة نقل التيار

أثنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.



وأكدت في بيان، اليوم الأربعاء على ضرورة الاهتمام بسرعة وجودة تنفيذ خطط التطوير، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشهدت وزارة الكهرباء اجتماعا ضم لفيفًا من قيادات الوزارة وقيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورؤساء المناطق المختلفة ، وذلك لمتابعة أداء شبكة نقل الكهرباء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير بالشركة.

وأشارت إلى مجهودات الدولة فى أن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، من خلال خطط الربط الكهربائى مع دول الجوار على أعلى مستوى من التميز، مؤكداً على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى هذا الصدد.

وحثت على ضرورة الاهتمام بإعداد برامج تدريبية للعاملين، وذلك لرفع كفاءتهم والوصول إلى دقة التعامل مع مهمات الشبكة ، ومتابعة برامج التشغيل والصيانة ، ومراجعة وتعميم المستندات الخاصة بالإجراءات القياسية لذلك ، وإعداد تقييم لأداء الشبكة والعاملين عليها.

ولفتت إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة، لتطوير شبكة نقل الكهرباء بلغت حوالى 54 مليار جنيه.

وشددت وزارة الكهرباء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن جودة التغذية الكهربائية ، وخفض نسب الأعطال ، وضرورة التأكد أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر ، ومتابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية والاهتمام باتباع بتعليمات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.



