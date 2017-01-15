"البترول": توقيع عقد تعديل فئات تداول السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر

وقع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عز الرجال مع العضو المنتدب لشركة (سونكر) الربان أسامة الشريف عقد تعديل فئات تداول السولار والبوتاجاز بمحطة الصب السائل للشركة بميناء العين السخنة, وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وممثلي هيئة الرقابة الإدارية.



وذكرت وزارة البترول - في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن في بنود التعاقد في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعزيز ودعم البنية الأساسية واستغلالها الاستغلال الاقتصادي الأمثل; لتأمين جانب من احتياجات البلاد من السولار والبوتاجاز.

وأوضحت أن التعاقد يتيح استخدام التسهيلات لاستقبالهما وتخزينهما وإتاحة استقبال ناقلات عملاقة على الرصيف البحري بميناء السخنة, حيث يتوافق هذا المشروع مع استراتيجية الوزارة في تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل التسهيلات الخاصة باستقبال وتدفيع السولار في الشبكة القومية للمنتجات البترولية في سبتمبر الماضي, وجاري الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال مايو القادم, وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع حوالي 500 مليون دولار وهو أحد مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وينفذه شركة (بتروجت).



