اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

تداول 271 شاحنة بضائع و82 سيارة بموانى البحر الأحمر

تداول 271 شاحنة بضائع و82 سيارة بموانى البحر الأحمر

تاريخ النشر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (18) سفينة وتم تداول (271) شاحنة بضائع و(82) سيارة حيث شملت حركة الواردات (84) شاحنة و(37) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (187) شاحنة بضائع و(45) سيارة .

حيث انه من المنتظر أن يغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة والحرية كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض .



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content